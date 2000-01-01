FLOWER

Sunflower Land — це рольова гра з відкритим вихідним кодом, в якій гравці досліджують чарівний всесвіт, торгують та відкривають колекційні предмети.

Ім'яFLOWER

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція20,450,009

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBASE

ОписSunflower Land — це рольова гра з відкритим вихідним кодом, в якій гравці досліджують чарівний всесвіт, торгують та відкривають колекційні предмети.

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