FISHW

FishWar ─ це рольова гра зі штучним інтелектом, де гравці б'ються в постапокаліптичному океані та отримують винагороди завдяки стратегічному геймплею: гра безплатна, а також режими пригод та арени, здійснення спінів та полювання на яйця, ексклюзивні NFT та внутрішньоігрові предмети. Тепер користувачі можуть глибоко зануритися у світ ШІ-агента FISHWAR. ШІ-агент виконує всі місії в грі. Гравці можуть взаємодіяти з вдосконаленим штучним інтелектом, створеним для змістовних, динамічних розмов у грі.

Ім'яFISHW

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція57.076.697.777

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSEIEVM

ОписFishWar ─ це рольова гра зі штучним інтелектом, де гравці б'ються в постапокаліптичному океані та отримують винагороди завдяки стратегічному геймплею: гра безплатна, а також режими пригод та арени, здійснення спінів та полювання на яйця, ексклюзивні NFT та внутрішньоігрові предмети. Тепер користувачі можуть глибоко зануритися у світ ШІ-агента FISHWAR. ШІ-агент виконує всі місії в грі. Гравці можуть взаємодіяти з вдосконаленим штучним інтелектом, створеним для змістовних, динамічних розмов у грі.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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