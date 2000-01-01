FCAT

Fortune Cat — це гра на Telegram, що працює на базі блокчейну та поєднує захопливий ігровий процес із можливістю заробітку у вигляді токенів TON і FCAT. З 2017 року традиційні ігри під брендом Idle значно зросли, приваблюючи гравців з усього світу. Натхненна цими іграми, Fortune Cat використовує технологію блокчейну для створення децентралізованої імперії віртуальних котів, де гравці можуть вирощувати, торгувати та заробляти в динамічній екосистемі.

Ім'яFCAT

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1,200,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнTONCOIN

ОписFortune Cat — це гра на Telegram, що працює на базі блокчейну та поєднує захопливий ігровий процес із можливістю заробітку у вигляді токенів TON і FCAT. З 2017 року традиційні ігри під брендом Idle значно зросли, приваблюючи гравців з усього світу. Натхненна цими іграми, Fortune Cat використовує технологію блокчейну для створення децентралізованої імперії віртуальних котів, де гравці можуть вирощувати, торгувати та заробляти в динамічній екосистемі.

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