FAT

FAT NIGGA SEASON – це мем у хіп-хопі та субкультурі чорношкірої спільноти.

Ім'яFAT

РейтингNo.3193

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція999,907,800.9

Загальна пропозиція999,907,800.9

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.025450175150902074,2025-04-04

Найнижча ціна0.004457046034919715,2025-05-08

Публічний блокчейнSOL

ОписFAT NIGGA SEASON – це мем у хіп-хопі та субкультурі чорношкірої спільноти.

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