ETH

Ethereum is a decentralized platform that runs smart contracts: applications that run exactly as programmed without any possibility of downtime, censorship, fraud or third party interference.

Ім'яETH

РейтингNo.2

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка0.0922%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)22,571.95%

Циркуляційна пропозиція120,726,337.69033936

Максимальна пропозиція

Загальна пропозиція120,726,337.69033936

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску2014-07-24 00:00:00

Ціна, за якою актив було випущено вперше0.35 USDT

Історичний максимум4891.704697551414,2021-11-16

Найнижча ціна0.4208970069885254,2015-10-21

Публічний блокчейнETH

ОписEthereum is a decentralized platform that runs smart contracts: applications that run exactly as programmed without any possibility of downtime, censorship, fraud or third party interference.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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Макс 24г
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Мін 24г
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Обсяг за 24г (ETH)
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Сума за 24г (BRL)
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Відкриті ордери（0）
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