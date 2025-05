ETH

Ethereum is a decentralized platform that runs smart contracts: applications that run exactly as programmed without any possibility of downtime, censorship, fraud or third party interference.

Ім'яETH

РейтингNo.2

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка0.0922%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)22,571.95%

Циркуляційна пропозиція120,726,337.69033936

Максимальна пропозиція∞

Загальна пропозиція120,726,337.69033936

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску2014-07-24 00:00:00

Ціна, за якою актив було випущено вперше0.35 USDT

Історичний максимум4891.704697551414,2021-11-16

Найнижча ціна0.4208970069885254,2015-10-21

Публічний блокчейнETH

