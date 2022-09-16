ETHF

Ethereumfair (ETHF) — це інноваційний публічний блокчейн, що використовує механізм Proof of Work (PoW), який дозволяє користувачам використовувати обчислювальні потужності AI для PoW-майнінгу, позиціонуючи ETHF як справжній "токен рідного AI". Поєднуючи мем-культуру та передові технології AI, Ethereumfair прагне створити стабільну, ефективну та децентралізовану екосистему блокчейн для користувачів та розробників. Завдяки співпраці своїх майнерів і спільноти, Ethereumfair забезпечує покращену продуктивність мережі та сприяє активному залученню спільноти.

Ім'яETHF

РейтингNo.4600

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція210,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум20.72892674671695,2022-09-16

Найнижча ціна0.004475860012881291,2024-10-06

Публічний блокчейнDIS

ОписEthereumfair (ETHF) — це інноваційний публічний блокчейн, що використовує механізм Proof of Work (PoW), який дозволяє користувачам використовувати обчислювальні потужності AI для PoW-майнінгу, позиціонуючи ETHF як справжній "токен рідного AI". Поєднуючи мем-культуру та передові технології AI, Ethereumfair прагне створити стабільну, ефективну та децентралізовану екосистему блокчейн для користувачів та розробників. Завдяки співпраці своїх майнерів і спільноти, Ethereumfair забезпечує покращену продуктивність мережі та сприяє активному залученню спільноти.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.