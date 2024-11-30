EARTHMETA

EarthMeta — це децентралізований метавсесвіт, який перетворює Землю на NFT-міста, якими можна торгувати. Користувачі можуть купувати, торгувати та керувати віртуальними містами, отримуючи податкові винагороди.

Ім'яEARTHMETA

РейтингNo.854

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.01%

Циркуляційна пропозиція1,437,539,666.67

Максимальна пропозиція2,100,000,000

Загальна пропозиція2,100,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.6845%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.9930863881137821,2024-11-30

Найнижча ціна0.013193198538408337,2025-04-16

Публічний блокчейнMATIC

ОписEarthMeta — це децентралізований метавсесвіт, який перетворює Землю на NFT-міста, якими можна торгувати. Користувачі можуть купувати, торгувати та керувати віртуальними містами, отримуючи податкові винагороди.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
EARTHMETA/USDT
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Макс 24г
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Обсяг за 24г (EARTHMETA)
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Графік
Книга ордерів
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Інформація
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