DCC

DCC революціонізує децентралізовані фінанси, безперешкодно інтегруючи кредитування під активи реального світу (RWA), кросчейн свопи та автоматизований маркет-мейкінг (AMM) в єдину ефективну платформу. Завдяки інтеграції агентів зі штучним інтелектом, DCC покращує автоматизацію, управління ризиками та прийняття рішень, надаючи користувачам більш розумний та адаптивний досвід торгівлі.

Ім'яDCC

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1 000 000 000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBASE

ОписDCC революціонізує децентралізовані фінанси, безперешкодно інтегруючи кредитування під активи реального світу (RWA), кросчейн свопи та автоматизований маркет-мейкінг (AMM) в єдину ефективну платформу. Завдяки інтеграції агентів зі штучним інтелектом, DCC покращує автоматизацію, управління ризиками та прийняття рішень, надаючи користувачам більш розумний та адаптивний досвід торгівлі.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.