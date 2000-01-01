DBT

Debitist ─ це Web3-платформа на основі штучного інтелекту, розроблена, щоб надати дегенам, інвесторам та крипто-ентузіастам інформацію в режимі реального часу, смарт-інструменти та винагороди, перетворюючи дані на вашу стратегічну перевагу у світі криптовалют.

Ім'яDBT

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBASE

ОписDebitist ─ це Web3-платформа на основі штучного інтелекту, розроблена, щоб надати дегенам, інвесторам та крипто-ентузіастам інформацію в режимі реального часу, смарт-інструменти та винагороди, перетворюючи дані на вашу стратегічну перевагу у світі криптовалют.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.