CP

Coint — це переосмислення досвіду децентралізованої біржі. Ми представляємо революційну платформу DEX, призначену для трансформації торгівлі та взаємодії завдяки безперебійним технологіям, інноваціям, орієнтованим на користувача, та розширенню можливостей спільноти. Побудована на фундаменті безпеки та ефективності, Coint надає передові інструменти для нової ери децентралізованих фінансів.

Ім'яCP

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1,500,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBASE

ОписCoint — це переосмислення досвіду децентралізованої біржі. Ми представляємо революційну платформу DEX, призначену для трансформації торгівлі та взаємодії завдяки безперебійним технологіям, інноваціям, орієнтованим на користувача, та розширенню можливостей спільноти. Побудована на фундаменті безпеки та ефективності, Coint надає передові інструменти для нової ери децентралізованих фінансів.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.