CAPY

Capybara (CAPY) ─ наймиліший мемкоїн у мережі Solana, наповнений чарівністю капібари, яка готова злетіти до Місяця!

Ім'яCAPY

РейтингNo.3262

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція1.000.000.000

Загальна пропозиція1.000.000.000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.002488141286135751,2025-05-09

Найнижча ціна0.001050599421406134,2025-04-25

Публічний блокчейнSOL

ОписCapybara (CAPY) ─ наймиліший мемкоїн у мережі Solana, наповнений чарівністю капібари, яка готова злетіти до Місяця!

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