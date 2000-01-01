CALCIFY

Calcify Tech — це децентралізований обчислювальний ринок, створений для розробників штучного інтелекту, Web3-проєктів та підприємств, які шукають масштабований, без довіри та на вимогу доступ до ресурсів графічного процесора, центрального процесора та пам'яті.

Ім'яCALCIFY

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція2,100,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBASE

ОписCalcify Tech — це децентралізований обчислювальний ринок, створений для розробників штучного інтелекту, Web3-проєктів та підприємств, які шукають масштабований, без довіри та на вимогу доступ до ресурсів графічного процесора, центрального процесора та пам'яті.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.