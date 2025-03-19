BUBB

$BUBB — це мистецький мемкоїн на тему жаби в мережі BSC, що демонструє свій унікальний характер завдяки дизайну, намальованому вручну.

Ім'яBUBB

РейтингNo.1871

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.90%

Циркуляційна пропозиція1,000,000,000

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції1%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.04382047486914326,2025-03-21

Найнижча ціна0.000175048316618067,2025-03-19

Публічний блокчейнBSC

Опис$BUBB — це мистецький мемкоїн на тему жаби в мережі BSC, що демонструє свій унікальний характер завдяки дизайну, намальованому вручну.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.