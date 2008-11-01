BTC

Bitcoin is a digital asset and a payment system invented by Satoshi Nakamoto who published a related paper in 2008 and released it as open-source software in 2009. The system featured as peer-to-peer; users can transact directly without an intermediary.

Ім'яBTC

РейтингNo.1

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка0.6284%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)344,257.96%

Циркуляційна пропозиція19,868,500

Максимальна пропозиція21,000,000

Загальна пропозиція19,868,500

Коефіцієнт циркуляції0.9461%

Дата випуску2008-11-01 00:00:00

Ціна, за якою актив було випущено вперше0.0025 USDT

Історичний максимум111970.16811007993,2025-05-22

Найнижча ціна0.04864654,2010-07-14

Публічний блокчейнBTC

ОписBitcoin is a digital asset and a payment system invented by Satoshi Nakamoto who published a related paper in 2008 and released it as open-source software in 2009. The system featured as peer-to-peer; users can transact directly without an intermediary.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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