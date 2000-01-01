BOXCAT

Boxcat — це P2E-мемкоїн на основі спільноті. Проєкт BOXCAT, орієнтований на користувачів, прагне до повноцінних Web3-розваг через NFT-персонажів, мемкоїни, "тапати, щоб заробляти" та VIP-вечірки з власниками. Понад 590 тисяч користувачів приєдналися до нашої гри. Приєднуйтесь до нашої армії!

Ім'яBOXCAT

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписBoxcat — це P2E-мемкоїн на основі спільноті. Проєкт BOXCAT, орієнтований на користувачів, прагне до повноцінних Web3-розваг через NFT-персонажів, мемкоїни, "тапати, щоб заробляти" та VIP-вечірки з власниками. Понад 590 тисяч користувачів приєдналися до нашої гри. Приєднуйтесь до нашої армії!

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.