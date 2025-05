BOOP

BOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform.

Ім'яBOOP

РейтингNo.863

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)3.77%

Циркуляційна пропозиція300,407,611.1869279

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція999,997,611.1869279

Коефіцієнт циркуляції0.3004%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.4882618916496909,2025-05-02

Найнижча ціна0.061580127985482534,2025-05-22

Публічний блокчейнSOL

ОписBOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.