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Bob 2.0
BOB2/USDT
0.0000000000001099
--
$
0.00
Макс 24г
0.0000000000001400
Мін 24г
0.0000000000001019
Обсяг 24г (BOB2)
194,564,188.20B
Сума за 24 г (USDT)
23.59K
Макс 24г
0.0000000000001400
Мін 24г
0.0000000000001019
Обсяг 24г (BOB2)
194,564,188.20B
Сума за 24 г (USDT)
23.59K
Графік K-Line
Інформація про токен
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Базова
TradingView
Глибина
BOB2
BOB 2.0 is a meme coin on Ethereum.
Огляд
Ім'я
BOB2
Час випуску
--
Пов'язані посилання
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
420,000,000,000,000,000
Книга ордерів
0.0000000000000001
0.0000000000000001
0.000000000000001
0.00000000000001
0.0000000000001
0.000000000001
0.00000000001
Ціна(USDT)
(BOB2)
(USDT)
0.0000000000001099
≈
$
0.00
Угоди на ринку
Сума()
Ціна()
Сума
()
Час
Спотова
5X-X Ф'ючерси
ETF
Спотова
5X-X Ф'ючерси
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Мейкер
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/ Тейкер
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