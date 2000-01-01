BITFOLIO

Bitfolio автоматизує торгівлю за допомогою управління портфелем на основі штучного інтелекту, копі-трейдингу і стратегій з поправкою на ризик. Агент надає інформацію в реальному часі та здійснює угоди, що робить його найкращим помічником зі штучним інтелектом для трейдерів.

Ім'яBITFOLIO

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція10 000 000 000 000 000 000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBASE

ОписBitfolio автоматизує торгівлю за допомогою управління портфелем на основі штучного інтелекту, копі-трейдингу і стратегій з поправкою на ризик. Агент надає інформацію в реальному часі та здійснює угоди, що робить його найкращим помічником зі штучним інтелектом для трейдерів.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
BITFOLIO/USDT
BitFolio
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Макс 24г
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Мін 24г
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Обсяг за 24г (BITFOLIO)
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Сума за 24г (USDT)
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Графік
Книга ордерів
Угоди на ринку
Інформація
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
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Відкриті позиції (0)
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