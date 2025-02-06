BERA

Berachain ─ це високопродуктивний EVM-ідентичний блокчейн на рівні 1, що використовує Proof-of-Liquidity (PoL) і побудований на основі модульного EVM-орієнтованого клієнтського фреймворку для консенсусу BeaconKit.

Ім'яBERA

РейтингNo.151

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка0.0001%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)27.41%

Циркуляційна пропозиція119,653,069.7412755

Максимальна пропозиція∞

Загальна пропозиція502,173,069.7412754

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум14.993392867128291,2025-02-06

Найнижча ціна1,2025-02-06

Публічний блокчейнBERACHAIN

ОписBerachain ─ це високопродуктивний EVM-ідентичний блокчейн на рівні 1, що використовує Proof-of-Liquidity (PoL) і побудований на основі модульного EVM-орієнтованого клієнтського фреймворку для консенсусу BeaconKit.

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