BERA

Berachain ─ це високопродуктивний EVM-ідентичний блокчейн на рівні 1, що використовує Proof-of-Liquidity (PoL) і побудований на основі модульного EVM-орієнтованого клієнтського фреймворку для консенсусу BeaconKit.

Ім'яBERA

РейтингNo.151

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка0.0001%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)27.41%

Циркуляційна пропозиція119,653,069.7412755

Максимальна пропозиція

Загальна пропозиція502,173,069.7412754

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум14.993392867128291,2025-02-06

Найнижча ціна1,2025-02-06

Публічний блокчейнBERACHAIN

ОписBerachain ─ це високопродуктивний EVM-ідентичний блокчейн на рівні 1, що використовує Proof-of-Liquidity (PoL) і побудований на основі модульного EVM-орієнтованого клієнтського фреймворку для консенсусу BeaconKit.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
Пошук
Обрані
BERA/USDC
BERA
----
--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (BERA)
--
Сума за 24г (USDC)
--
Графік
Інформація
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Угоди на ринку
Спот
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
BERA/USDC
BERA
--
--‎--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (BERA)
--
Сума за 24г (USDC)
--
Графік
Книга ордерів
Угоди на ринку
Інформація
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
network_iconМережева аномалія
Канал 1
Онлайн-служба підтримки клієнтів
Loading...