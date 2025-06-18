BEE

DAOBase — це платформа для запуску та агрегації DAO на основі штучного інтелекту, яка дозволяє кожному легко створювати, керувати та розвивати децентралізовані спільноти. Як найбільший агрегатор DAO та рівень інфраструктури в Web3, DAOBase відображає понад 170 000 DAO та 6 мільйонів учасників управління в 7 основних блокчейнах. Від випуску токенів та інтеграції управління до аналітики в режимі реального часу та систем ончейн-репутації, DAOBase надає все, що потрібно творцям і спільнотам для створення потужних, стійких DAO — і все це в одному місці.

Ім'яBEE

РейтингNo.1670

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)3.81%

Циркуляційна пропозиція125,000,000

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.125%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.06429503090179263,2025-06-18

Найнижча ціна0.013772151575412053,2025-06-20

Публічний блокчейнBSC

ОписDAOBase — це платформа для запуску та агрегації DAO на основі штучного інтелекту, яка дозволяє кожному легко створювати, керувати та розвивати децентралізовані спільноти. Як найбільший агрегатор DAO та рівень інфраструктури в Web3, DAOBase відображає понад 170 000 DAO та 6 мільйонів учасників управління в 7 основних блокчейнах. Від випуску токенів та інтеграції управління до аналітики в режимі реального часу та систем ончейн-репутації, DAOBase надає все, що потрібно творцям і спільнотам для створення потужних, стійких DAO — і все це в одному місці.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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