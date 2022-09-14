BDTC

BDTCOIN — це ексклюзивна цифрова валюта золотого стандарту, яка революціонізує світові фінанси за участі численних фінансових гравців. Вона побудована на динамічному, передовому блокчейні з протоколами, стійкими до QUANTUM (квантових атак), та інтегрованою DeFi-екосистемою. BDTCOIN створено для обслуговування як приватного, так і державного секторів, охоплюючи широкий спектр застосувань. Для індивідуальних користувачів BDTCOIN забезпечує високий рівень конфіденційності, гарантуючи, що особисті транзакції залишаються приватними та захищеними від зовнішнього спостереження. У публічній сфері BDTCOIN здатен змінити підхід урядових та неурядових організацій до обробки транзакцій, скорочуючи бюрократичні затримки та підвищуючи прозорість там, де це необхідно. Ця подвійна функціональність робить BDTCOIN універсальною цифровою валютою, створеною для задоволення різноманітних потреб і здатною адаптуватися до різних сценаріїв, підвищуючи ефективність і безпеку цифрових обмінів у різних сферах використання.

Ім'яBDTC

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція34,924,100

Максимальна пропозиція71,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску2022-09-14 00:00:00

Ціна, за якою актив було випущено вперше1.28 USDT

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBDTC

ОписBDTCOIN — це ексклюзивна цифрова валюта золотого стандарту, яка революціонізує світові фінанси за участі численних фінансових гравців. Вона побудована на динамічному, передовому блокчейні з протоколами, стійкими до QUANTUM (квантових атак), та інтегрованою DeFi-екосистемою. BDTCOIN створено для обслуговування як приватного, так і державного секторів, охоплюючи широкий спектр застосувань. Для індивідуальних користувачів BDTCOIN забезпечує високий рівень конфіденційності, гарантуючи, що особисті транзакції залишаються приватними та захищеними від зовнішнього спостереження. У публічній сфері BDTCOIN здатен змінити підхід урядових та неурядових організацій до обробки транзакцій, скорочуючи бюрократичні затримки та підвищуючи прозорість там, де це необхідно. Ця подвійна функціональність робить BDTCOIN універсальною цифровою валютою, створеною для задоволення різноманітних потреб і здатною адаптуватися до різних сценаріїв, підвищуючи ефективність і безпеку цифрових обмінів у різних сферах використання.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.