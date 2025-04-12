BABY

Babylon — це децентралізована система, яка дозволяє здійснювати стейкінг нативних Bitcoin безпосередньо в блокчейні Bitcoin без посередників. Протокол реалізує нову архітектуру спільної безпеки, яка поширює модель безпеки Bitcoin на ширшу децентралізовану екосистему. Завдяки цій архітектурі власники BTC можуть брати участь у мультистейкінгових операціях, зберігаючи свої активи в мережі Bitcoin, надаючи гарантії безпеки, які можна перевірити, захищеним мережам Bitcoin (BSN). Основна функція протоколу — підвищити безпеку консенсусу Proof-of-Stake (PoS) шляхом впровадження механізмів стейкінгу Bitcoin. Завдяки криптографічним примітивам та інноваціям на рівні протоколу, протокол Babylon забезпечує надійний стейкінг Bitcoin з дієвими періодами розблокування.

Ім'яBABY

РейтингNo.236

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка0.0001%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)1.11%

Циркуляційна пропозиція2,381,568,488.98

Максимальна пропозиція

Загальна пропозиція10,113,432,182

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.17283055403102,2025-04-12

Найнижча ціна0.06724285551252143,2025-04-19

Публічний блокчейнBABYLON

ОписBabylon — це децентралізована система, яка дозволяє здійснювати стейкінг нативних Bitcoin безпосередньо в блокчейні Bitcoin без посередників. Протокол реалізує нову архітектуру спільної безпеки, яка поширює модель безпеки Bitcoin на ширшу децентралізовану екосистему. Завдяки цій архітектурі власники BTC можуть брати участь у мультистейкінгових операціях, зберігаючи свої активи в мережі Bitcoin, надаючи гарантії безпеки, які можна перевірити, захищеним мережам Bitcoin (BSN). Основна функція протоколу — підвищити безпеку консенсусу Proof-of-Stake (PoS) шляхом впровадження механізмів стейкінгу Bitcoin. Завдяки криптографічним примітивам та інноваціям на рівні протоколу, протокол Babylon забезпечує надійний стейкінг Bitcoin з дієвими періодами розблокування.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
BABY/USDC
Babylon
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Макс 24г
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Мін 24г
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Обсяг за 24г (BABY)
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Сума за 24г (USDC)
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Графік
Книга ордерів
Угоди на ринку
Інформація
Відкриті ордери（0）
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