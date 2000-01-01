BABYA

Baby Niza — це мемкоїн у мережі BNB, створений для того, щоб принести у світ криптовалют веселощі, азарт та зростання, керовані спільнотою. Натхненна грайливою та вірусною природою культури мемів, Baby Niza — це більше, ніж просто токен, це рух. Ми прагнемо створити сильну та залучену спільноту, використовуючи популярність мемкоїнів для надання унікальних можливостей їх власникам.

Ім'яBABYA

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписBaby Niza — це мемкоїн у мережі BNB, створений для того, щоб принести у світ криптовалют веселощі, азарт та зростання, керовані спільнотою. Натхненна грайливою та вірусною природою культури мемів, Baby Niza — це більше, ніж просто токен, це рух. Ми прагнемо створити сильну та залучену спільноту, використовуючи популярність мемкоїнів для надання унікальних можливостей їх власникам.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
BABYA/USDT
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