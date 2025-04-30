B2

B² Network – це модульне рішення для масштабування Bitcoin. Воно включає в себе B² Rollup (перший Bitcoin-роллап, заснований на верифікації з використанням доказів з нульовим розголошенням), B² Hub (перший шар доступності даних для Bitcoin, що забезпечує остаточність в мережі Bitcoin) і MiningSquared (перший пул для майнінгу Bitcoin, який пропонує продукти для прибутковості у BTC з автоматичною підпискою).

Ім'яB2

РейтингNo.714

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)1,498.44%

Циркуляційна пропозиція46,900,245

Максимальна пропозиція210,000,000

Загальна пропозиція210,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.2233%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.775982192516107,2025-05-06

Найнижча ціна0.4078882421972823,2025-04-30

Публічний блокчейнBSQUARED

ОписB² Network – це модульне рішення для масштабування Bitcoin. Воно включає в себе B² Rollup (перший Bitcoin-роллап, заснований на верифікації з використанням доказів з нульовим розголошенням), B² Hub (перший шар доступності даних для Bitcoin, що забезпечує остаточність в мережі Bitcoin) і MiningSquared (перший пул для майнінгу Bitcoin, який пропонує продукти для прибутковості у BTC з автоматичною підпискою).

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
B2/USDC
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Макс 24г
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Мін 24г
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Обсяг за 24г (B2)
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