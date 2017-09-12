AVT

Мережа Aventus належить до нового покоління комбінованих блокчейн-мереж, створених із урахуванням масштабованості та взаємодії, необхідних для реальних сценаріїв використання, зокрема токенізації активів і блокчейн-застосунків. Мережа забезпечує високу пропускну здатність транзакцій, низькі й передбачувані транзакційні витрати та детерміновану фінальність. Наразі мережа функціонує як парачейн у екосистемі Polkadot, зберігаючи сумісність із Ethereum, і вже використовується в кількох робочих застосунках. AVT — це токен, що забезпечує роботу мережі Aventus.

Ім'яAVT

РейтингNo.1106

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)5.58%

Циркуляційна пропозиція6,000,000

Максимальна пропозиція10,000,000

Загальна пропозиція10,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.6%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум11.093199729919434,2017-09-12

Найнижча ціна0.0291590858799,2020-05-06

Публічний блокчейнETH

ОписМережа Aventus належить до нового покоління комбінованих блокчейн-мереж, створених із урахуванням масштабованості та взаємодії, необхідних для реальних сценаріїв використання, зокрема токенізації активів і блокчейн-застосунків. Мережа забезпечує високу пропускну здатність транзакцій, низькі й передбачувані транзакційні витрати та детерміновану фінальність. Наразі мережа функціонує як парачейн у екосистемі Polkadot, зберігаючи сумісність із Ethereum, і вже використовується в кількох робочих застосунках. AVT — це токен, що забезпечує роботу мережі Aventus.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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