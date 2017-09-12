AVT
Мережа Aventus належить до нового покоління комбінованих блокчейн-мереж, створених із урахуванням масштабованості та взаємодії, необхідних для реальних сценаріїв використання, зокрема токенізації активів і блокчейн-застосунків. Мережа забезпечує високу пропускну здатність транзакцій, низькі й передбачувані транзакційні витрати та детерміновану фінальність.
Наразі мережа функціонує як парачейн у екосистемі Polkadot, зберігаючи сумісність із Ethereum, і вже використовується в кількох робочих застосунках.
AVT — це токен, що забезпечує роботу мережі Aventus.
Ім'яAVT
РейтингNo.1106
Ринкова капіталізація$0.00
Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00
Ринкова частка%
Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)5.58%
Циркуляційна пропозиція6,000,000
Максимальна пропозиція10,000,000
Загальна пропозиція10,000,000
Коефіцієнт циркуляції0.6%
Дата випуску--
Ціна, за якою актив було випущено вперше--
Історичний максимум11.093199729919434,2017-09-12
Найнижча ціна0.0291590858799,2020-05-06
Публічний блокчейнETH
ОписМережа Aventus належить до нового покоління комбінованих блокчейн-мереж, створених із урахуванням масштабованості та взаємодії, необхідних для реальних сценаріїв використання, зокрема токенізації активів і блокчейн-застосунків. Мережа забезпечує високу пропускну здатність транзакцій, низькі й передбачувані транзакційні витрати та детерміновану фінальність.
Наразі мережа функціонує як парачейн у екосистемі Polkadot, зберігаючи сумісність із Ethereum, і вже використовується в кількох робочих застосунках.
AVT — це токен, що забезпечує роботу мережі Aventus.
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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.