AVT

Мережа Aventus належить до нового покоління комбінованих блокчейн-мереж, створених із урахуванням масштабованості та взаємодії, необхідних для реальних сценаріїв використання, зокрема токенізації активів і блокчейн-застосунків. Мережа забезпечує високу пропускну здатність транзакцій, низькі й передбачувані транзакційні витрати та детерміновану фінальність. Наразі мережа функціонує як парачейн у екосистемі Polkadot, зберігаючи сумісність із Ethereum, і вже використовується в кількох робочих застосунках. AVT — це токен, що забезпечує роботу мережі Aventus.

Ім'яAVT

РейтингNo.1106

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)5.58%

Циркуляційна пропозиція6,000,000

Максимальна пропозиція10,000,000

Загальна пропозиція10,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.6%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум11.093199729919434,2017-09-12

Найнижча ціна0.0291590858799,2020-05-06

Публічний блокчейнETH

ОписМережа Aventus належить до нового покоління комбінованих блокчейн-мереж, створених із урахуванням масштабованості та взаємодії, необхідних для реальних сценаріїв використання, зокрема токенізації активів і блокчейн-застосунків. Мережа забезпечує високу пропускну здатність транзакцій, низькі й передбачувані транзакційні витрати та детерміновану фінальність. Наразі мережа функціонує як парачейн у екосистемі Polkadot, зберігаючи сумісність із Ethereum, і вже використовується в кількох робочих застосунках. AVT — це токен, що забезпечує роботу мережі Aventus.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.