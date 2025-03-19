ATN

Athene Network ─ це новаторська платформа, яка інтегрує штучний інтелект (ШІ) та технологію блокчейн для інновацій у сфері даних та децентралізованих рішень. Заснована у 2023 році, вона зосереджена на створенні багатомовної мережі збору даних із соціальних мереж, що дає змогу користувачам з усього світу брати участь в аналізі даних і навчанні ШІ за допомогою децентралізованого підходу.

Ім'яATN

РейтингNo.5071

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція2,100,000,000

Загальна пропозиція2,100,000,000

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум67618.3066592308,2025-03-19

Найнижча ціна0.000924830446537019,2025-05-11

Публічний блокчейнETH

ОписAthene Network ─ це новаторська платформа, яка інтегрує штучний інтелект (ШІ) та технологію блокчейн для інновацій у сфері даних та децентралізованих рішень. Заснована у 2023 році, вона зосереджена на створенні багатомовної мережі збору даних із соціальних мереж, що дає змогу користувачам з усього світу брати участь в аналізі даних і навчанні ШІ за допомогою децентралізованого підходу.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
Пошук
Обрані
ATN/USDT
Athene Network
----
--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (ATN)
--
Сума за 24г (USDT)
--
Графік
Інформація
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Угоди на ринку
Спот
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
ATN/USDT
Athene Network
--
--‎--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (ATN)
--
Сума за 24г (USDT)
--
Графік
Книга ордерів
Угоди на ринку
Інформація
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
network_iconМережева аномалія
Канал 1
Онлайн-служба підтримки клієнтів
Loading...