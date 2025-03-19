ATN

Athene Network ─ це новаторська платформа, яка інтегрує штучний інтелект (ШІ) та технологію блокчейн для інновацій у сфері даних та децентралізованих рішень. Заснована у 2023 році, вона зосереджена на створенні багатомовної мережі збору даних із соціальних мереж, що дає змогу користувачам з усього світу брати участь в аналізі даних і навчанні ШІ за допомогою децентралізованого підходу.

Ім'яATN

РейтингNo.5071

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція2,100,000,000

Загальна пропозиція2,100,000,000

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум67618.3066592308,2025-03-19

Найнижча ціна0.000924830446537019,2025-05-11

Публічний блокчейнETH

ОписAthene Network ─ це новаторська платформа, яка інтегрує штучний інтелект (ШІ) та технологію блокчейн для інновацій у сфері даних та децентралізованих рішень. Заснована у 2023 році, вона зосереджена на створенні багатомовної мережі збору даних із соціальних мереж, що дає змогу користувачам з усього світу брати участь в аналізі даних і навчанні ШІ за допомогою децентралізованого підходу.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.