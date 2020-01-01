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Макс 24г
0.000
Мін 24г
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Обсяг за 24г (APE)
0.00
Сума за 24г (USDC)
0.00
Макс 24г
0.000
Мін 24г
0.000
Обсяг за 24г (APE)
0.00
Сума за 24г (USDC)
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