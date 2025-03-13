AP3X

APEX ─ це нативний токен екосистеми Apex Fusion, який карбується виключно в мережі Prime. Він забезпечує транзакції, стейкінг та управління у взаємопов'язаних блокчейн-мережах. Пропозиція та рівень інфляції контролюються валідаторами Prime та децентралізованою системою управління. Найменшою одиницею APEX є DFM. При переході між мережами на основі Cardano і EVM суми токенів округляються в меншу сторону, а різниця включається в комісію за перехід. APEX гарантує безперебійну передачу вартості в екосистемі, підтримуючи при цьому безпеку, ліквідність і роботу мережі.

Ім'яAP3X

РейтингNo.3801

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція3,000,000,000

Загальна пропозиція3,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.25266104433191,2025-04-21

Найнижча ціна0.1724587904830853,2025-03-13

Публічний блокчейнAP3X

ОписAPEX ─ це нативний токен екосистеми Apex Fusion, який карбується виключно в мережі Prime. Він забезпечує транзакції, стейкінг та управління у взаємопов'язаних блокчейн-мережах. Пропозиція та рівень інфляції контролюються валідаторами Prime та децентралізованою системою управління. Найменшою одиницею APEX є DFM. При переході між мережами на основі Cardano і EVM суми токенів округляються в меншу сторону, а різниця включається в комісію за перехід. APEX гарантує безперебійну передачу вартості в екосистемі, підтримуючи при цьому безпеку, ліквідність і роботу мережі.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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