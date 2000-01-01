AM

AIMon — це інноваційна, керована штучним інтелектом платформа для колекціонування та взаємодії з істотами, покликана надати гравцям світ, де фантазія та технології бездоганно поєднуються. У всесвіті AIMon гравці беруть на себе роль "Vimonaut", досліджуючи різноманітні регіони, захоплюючи, тренуючи та взаємодіючи з унікальними Vimon, щоб колективно захищати та процвітати в цьому гармонійному світі.

Ім'яAM

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1.000.000.000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

ОписAIMon — це інноваційна, керована штучним інтелектом платформа для колекціонування та взаємодії з істотами, покликана надати гравцям світ, де фантазія та технології бездоганно поєднуються. У всесвіті AIMon гравці беруть на себе роль "Vimonaut", досліджуючи різноманітні регіони, захоплюючи, тренуючи та взаємодіючи з унікальними Vimon, щоб колективно захищати та процвітати в цьому гармонійному світі.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.