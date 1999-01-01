AIX9

AthenaX9 — це інноваційний ШІ-агент для фінансових директорів, який трансформує процес прийняття фінансових рішень на криптовалютних ринках завдяки своїм складним можливостям ринкової розвідки. AthenaX9 функціонує як стратегічний фінансовий директор, поєднуючи аналітику блокчейну в реальному часі на 18+ EVM-сумісних мережах з передовим аналізом соціальних настроїв. Особливістю AthenaX9 є здатність виявляти та аналізувати інституційні зміни, відстежувати потоки «розумних» грошей та надавати вичерпну інформацію про протокол DeFi, і все це в ролі інтелектуального фінансового консультанта. Для організацій, які орієнтуються в складному крипто-ландшафті, AthenaX9 надає практичну інформацію для управління казначейством, оцінки ризиків та інвестиційних можливостей, що дозволяє розробляти фінансові стратегії, засновані на даних, які адаптуються до динаміки ринку.

Ім'яAIX9

Макс. пропозиція1,000,000,000

Час випуску--

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