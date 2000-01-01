AIDEV

AI Dev Agent — це платформа на базі штучного інтелекту, яка не потребує написання коду та дозволяє будь-кому перетворювати прості ідеї на повнофункціональні продукти: від ігор та вебсайтів до застосунків тощо. Творці можуть миттєво запускати власні токени, пов'язані з $AIDEVA, створюючи незалежні економіки та залучаючи кошти, як-от стартапи Web3.

Ім'яAIDEV

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція400,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBASE

ОписAI Dev Agent — це платформа на базі штучного інтелекту, яка не потребує написання коду та дозволяє будь-кому перетворювати прості ідеї на повнофункціональні продукти: від ігор та вебсайтів до застосунків тощо. Творці можуть миттєво запускати власні токени, пов'язані з $AIDEVA, створюючи незалежні економіки та залучаючи кошти, як-от стартапи Web3.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.