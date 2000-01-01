ADN

Aiden Labs — це платформа штучного інтелекту, яка допомагає користувачам отримувати доступ до улюблених ШІ-інструментів, таких як ChatGPT, Claude, Gemini та Deepseek, через чат-застосунки, наприклад, Telegram. Користувачі можуть створювати зображення, відео та проводити дослідження — усе в одному місці за однією ціною.

Ім'яADN

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція4,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписAiden Labs — це платформа штучного інтелекту, яка допомагає користувачам отримувати доступ до улюблених ШІ-інструментів, таких як ChatGPT, Claude, Gemini та Deepseek, через чат-застосунки, наприклад, Telegram. Користувачі можуть створювати зображення, відео та проводити дослідження — усе в одному місці за однією ціною.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
ADN/USDT
Aiden Labs
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Макс 24г
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Мін 24г
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Обсяг за 24г (ADN)
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Сума за 24г (USDT)
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Графік
Книга ордерів
Угоди на ринку
Інформація
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
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