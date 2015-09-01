Ринки
Спот
В тренді
Ф'ючерси
M-Day - Ф'ючерси
ADA/USDC
Cardano
--
--
--
Макс 24г
0.000000
Мін 24г
0.000000
Обсяг за 24г (ADA)
0.00
Сума за 24г (USDC)
0.00
Макс 24г
0.000000
Мін 24г
0.000000
Обсяг за 24г (ADA)
0.00
Сума за 24г (USDC)
0.00
Графік K-лінії
Інформація
Loading..
Базовий
TradingView
Глибина
ADA
Огляд
Ім'я
ADA
Час випуску
2015-09-01 00:00:00
Ціна випуску
0.002 USDT
Макс. пропозиція
45,000,000,000
Пов'язані посилання
White Paper
Офіційний вебсайт
Оглядач блокчейну
Книга ордерів
Книга ордерів
0.000001
Ціна
(
USDC
)
(
ADA
)
(
USDC
)
0.000000
<
$
0.01
Угоди на ринку
Угоди на ринку
Сума(ADA)
Ціна(USDC)
Сума
(ADA)
Час
Спот
5X-X Ф'ючерси
Спот
5X-X Ф'ючерси
Мейкер
--%
/ Тейкер
--%
Купити
Продати
Ліміт
Маркет
Переказ
Купити за допомогою
USD
Доступно
--
USDC
Ціна
USDC
Сума
ADA
Всього
USDC
TP
SL
Купити ADA
Доступно
--
ADA
Ціна
USDC
Сума
ADA
Всього
USDC
TP
SL
Продати ADA
Відкриті ордери
(0)
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
Відкриті ордери
(0)
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
Сховати інші пари
Торгова пара
Час
Тип
Сторона
Ціна
Кількість
Сума ордеру
TP/SL
Виконано
Умови тригеру
Скасувати все
Мережа нестабільна
Перемикати
Документація API
Документація API
Соцмережі
Надіслати запит
Надіслати запит
Онлайн-підтримка клієнтів
Онлайн-підтримка клієнтів
Loading...