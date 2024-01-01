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RIWA Coin, şu anda dünya çapında önemli konular olan çevresel, sosyal ve yönetişim açısından sorumluluk ve sürdürülebilirliği artırmak için geliştirilmiş bir kripto birimidir.