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EverRise token (RISE), yenilikçi geri alım ve stake protokolüyle hem ekosistemi hem de yatırımcıları koruyan, çok zincirli teminatlı kripto para birimidir.