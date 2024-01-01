RDEX | RDEX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RDEX Hızlı Proje Tanıtımı
Orders.Exchange, Bitcoin Katman 1 ağındaki ilk tam mimarili emir defterine sahip merkeziyetsiz borsadır. Ordinals protokolünü, PSBT teknolojisini, Bitcoin komut dosyalarını ve Nostr protokolünü birleştirerek Bitcoin Katman 1 ağına dayalı dünyanın ilk eksiksiz alım satım sistemini ve likidite havuzu çözümünü oluşturur. Kullanıcı emirlerinin farklı DEX'ler arasında dolaşmasına olanak tanıyan NIP protokolünü bağımsız olarak yazmıştır ve Bitcoin ekosisteminin gelişimini aktif olarak teşvik etmekte ve Bitcoin DeFi'nin sınırlarını keşfetmektedir.RDEX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RDEX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRDEX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRDEX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000