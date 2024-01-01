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Orders.Exchange, Bitcoin Katman 1 ağındaki ilk tam mimarili emir defterine sahip merkeziyetsiz borsadır. Ordinals protokolünü, PSBT teknolojisini, Bitcoin komut dosyalarını ve Nostr protokolünü birleştirerek Bitcoin Katman 1 ağına dayalı dünyanın ilk eksiksiz alım satım sistemini ve likidite havuzu çözümünü oluşturur. Kullanıcı emirlerinin farklı DEX'ler arasında dolaşmasına olanak tanıyan NIP protokolünü bağımsız olarak yazmıştır ve Bitcoin ekosisteminin gelişimini aktif olarak teşvik etmekte ve Bitcoin DeFi'nin sınırlarını keşfetmektedir.