QUINT | QUINT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
QUINT Hızlı Proje Tanıtımı
Quint Ecosystem'in önde gelen tokeni QUINT, benzersiz gerçek dünya teşvikleri ve fiziksel varlık yaratma ile türünün ilk örneği bir tokendir; meta evrenin gücüyle gerçek dünya lüksünü getirir.QUINT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
QUINT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıQUINT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıQUINT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz800,000,000