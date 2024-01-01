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Pendle, bir AMM sisteminde tokenize edilmiş gelecekteki getirinin alım satımını sağlayan ilk protokoldür. Getiri yaratan varlıkların sahiplerine ek getiri üretme ve gelecekteki getiriyi önceden kilitleme fırsatı sunarken, yatırımcılara temel bir teminata ihtiyaç duymadan gelecekteki getiri akışlarına doğrudan maruz kalma imkanı sunmayı amaçlıyoruz.