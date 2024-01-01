PENDLE | PENDLE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PENDLE Hızlı Proje Tanıtımı
Pendle, bir AMM sisteminde tokenize edilmiş gelecekteki getirinin alım satımını sağlayan ilk protokoldür. Getiri yaratan varlıkların sahiplerine ek getiri üretme ve gelecekteki getiriyi önceden kilitleme fırsatı sunarken, yatırımcılara temel bir teminata ihtiyaç duymadan gelecekteki getiri akışlarına doğrudan maruz kalma imkanı sunmayı amaçlıyoruz.PENDLE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PENDLE Token MEXC'de
MEXC Borsası, PENDLE (PENDLE) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de PENDLE
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Tokenin İngilizce adıPENDLE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPENDLE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz251,061,124