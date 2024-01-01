Maverick Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Maverick, kurucuların ve likidite sağlayıcıların yüksek sermaye verimliliği elde etmelerini ve arzu ettikleri Likidite Sağlama (LP) stratejilerini uygulamalarını sağlayan şekillendirilebilir, merkeziyetsiz bir finans altyapısıdır.