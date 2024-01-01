Maverick Protocol | MAV Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Maverick Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
Maverick, kurucuların ve likidite sağlayıcıların yüksek sermaye verimliliği elde etmelerini ve arzu ettikleri Likidite Sağlama (LP) stratejilerini uygulamalarını sağlayan şekillendirilebilir, merkeziyetsiz bir finans altyapısıdır.Maverick Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MAV Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMAV
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMAV
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000