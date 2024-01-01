Hydro Token | HOT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Hydro Token Hızlı Proje Tanıtımı
Hydro (HOT), Yeni Nesil Hibrit Merkeziyetsiz Borsa Ağ Paylaşım Protokolüdür. Hydro, merkeziyetsiz borsa emri işleme alma kurallarını yeniden tanımlar ve emirleri paylaşmak için eşleştirme mekanizması sağlar. Hydro, merkeziyetsiz borsaları katılıma teşvik etmek maksadıyla 'Federe Likidite Havuzları' (FLP) mekanizmasına öncülük etti. Böylece, merkeziyetsiz borsalar hisse kanıtı aracılığıyla paylaşılan bir akış havuzunun üyesi olabilir. Ek olarak, sistem likidite sağlayarak teşvik şeklinde HOT olarak geri dönecektir.Hydro Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıHOT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHOT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz177,619,433,541