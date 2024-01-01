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Hydro (HOT), Yeni Nesil Hibrit Merkeziyetsiz Borsa Ağ Paylaşım Protokolüdür. Hydro, merkeziyetsiz borsa emri işleme alma kurallarını yeniden tanımlar ve emirleri paylaşmak için eşleştirme mekanizması sağlar. Hydro, merkeziyetsiz borsaları katılıma teşvik etmek maksadıyla 'Federe Likidite Havuzları' (FLP) mekanizmasına öncülük etti. Böylece, merkeziyetsiz borsalar hisse kanıtı aracılığıyla paylaşılan bir akış havuzunun üyesi olabilir. Ek olarak, sistem likidite sağlayarak teşvik şeklinde HOT olarak geri dönecektir.