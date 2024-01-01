Gains Network | Gns Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Gains Network Hızlı Proje Tanıtımı
Gains Network, likidite açısından verimli, güçlü ve kullanıcı dostu, merkeziyetsiz, kaldıraçlı alım satım platformu gTrade'i geliştiriyor. İlk ürünümüz olan gTrade, GNS tokeni ($GNS) olmadan var olamazdı. Kaynaklarımızdan yararlanmamıza ve ekosisteme katılanlar için getirilerin yanı sıra en iyi alım satım deneyimini sunmamıza yardımcı olarak likidite verimliliği mekanizmasıyla hareket eder. Kullanımı boyunca net deflasyonist politikalar izlemiştir.Gains Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Gns Token MEXC'de
MEXC Borsası, Gains Network (Gns) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de Gns
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Gains Network satın almak veya MEXC Gns ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Gains Network tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen Gns vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıGNS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGNS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz30,291,000