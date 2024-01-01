Gains Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Gains Network, likidite açısından verimli, güçlü ve kullanıcı dostu, merkeziyetsiz, kaldıraçlı alım satım platformu gTrade'i geliştiriyor. İlk ürünümüz olan gTrade, GNS tokeni ($GNS) olmadan var olamazdı. Kaynaklarımızdan yararlanmamıza ve ekosisteme katılanlar için getirilerin yanı sıra en iyi alım satım deneyimini sunmamıza yardımcı olarak likidite verimliliği mekanizmasıyla hareket eder. Kullanımı boyunca net deflasyonist politikalar izlemiştir.