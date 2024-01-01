Blast Frontiers | BLAST Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Blast Frontiers Hızlı Proje Tanıtımı
BLAST FRONTIER, birinci şahıs bakış açısıyla tüfeklere ve diğer silahlara odaklanan, oyuncunun ana karakterlerin gözünden silahlı eylemi deneyimlediği ve ardından oyuncu karakterini kontrol ettiği, Tek Oyunculu 5 Seviyeli bir nişancı video oyunudur.Blast Frontiers geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBLAST
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBLAST
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,000,000,000