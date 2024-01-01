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BLAST FRONTIER, birinci şahıs bakış açısıyla tüfeklere ve diğer silahlara odaklanan, oyuncunun ana karakterlerin gözünden silahlı eylemi deneyimlediği ve ardından oyuncu karakterini kontrol ettiği, Tek Oyunculu 5 Seviyeli bir nişancı video oyunudur.