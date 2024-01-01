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Görsel sanatlar dünyasını blok zincir ağına taşıyacak bir metaverse inşa ediyoruz. BlueArt, resim ve animasyon dünyasının ünlü isimleriyle Metaverse üzerine sergiler düzenleyecek. Yeni ve gelecek vaat eden sanatçıların tanınması için de fırsatlar yaratacak bir ekosistemi hayata geçirdik.