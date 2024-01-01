BLUEART TOKEN | BLA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BLUEART TOKEN Hızlı Proje Tanıtımı
Görsel sanatlar dünyasını blok zincir ağına taşıyacak bir metaverse inşa ediyoruz. BlueArt, resim ve animasyon dünyasının ünlü isimleriyle Metaverse üzerine sergiler düzenleyecek. Yeni ve gelecek vaat eden sanatçıların tanınması için de fırsatlar yaratacak bir ekosistemi hayata geçirdik.BLUEART TOKEN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BLA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBLA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBLA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz88,000,000