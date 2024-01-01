Alfprotocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ALF Protokolü, kullanıcıların izole borç verme havuzlarına borç veren veya borç alan olarak katılabileceği Solana'ya özgü bir merkeziyetsiz borç verme ve likidite sağlama protokolüdür. Alf Protokolü, borç alanlar için yeni bir tür kaldıraçlı getiri madenciliği deneyimini kolaylaştırırken, borç verenlerin kalıcı kayıp riski olmadan arz edilen tokenlerde önemli ölçüde daha yüksek getiri elde etmelerini sağlar, gelişmiş kaldıraç ve madencilik ödülleri sunar.