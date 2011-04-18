() Nedir?

"Ripple, Ripple ağının tamamında dolaşımı olan Ripple ağının temel para birimidir. Toplam arzı 100 milyardır ve işlem sayısı arttıkça arzı giderek azalmaktadır. Ripple'ın işletme şirketi Ripple Labs'tır(eski adıyla OpenCoin). Ripple para birimi, ripple sistemindeki tek ortak para birimidir. Sistemdeki diğer kripto birimlerinden farklıdır. Örneğin, CNY ve USD, ağ geçitlerinde paraya çevrilemez. Başka bir ifadeyle, A ağ geçidi tarafından verilen CNY, B ağ geçidinde değil, yalnızca A ağ geçidinde nakde çevrilebilir. Aksi durumlarda, ripple sisteminde bekleyen emir yoluyla, CNY'yi B ağ geçidinde dönüştürmeniz gerekir. Ripple'nin böyle bir sınırlaması bulunmamaktadır. Ripple sistemi evrenseldir. Ripple (XRP), Bitcoin ile aynı şekilde, matematik ve kriptografiye dayalı dijital bir para birimidir. Gerçek anlamda kullanılmayan Bitcoin'den farklılığıysa, XRP'nin Ripple sisteminde bağlantı rolü oynaması ve güvenlik garantisi işlevine sahip olmasıdır. Güvenlik garantisi vazgeçilmez bir işlevdir ve bu protokole katılan ağ geçidinin az miktarda XRP'ye sahip olması gerekir."

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