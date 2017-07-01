() Nedir?

TRON: Merkeziyetsiz Web TRON, fiilen merkeziyetsiz internet için altyapı oluşturmaya kendini adamıştır. TRON Protokolü, TRON ekosistemindeki tüm merkeziyetsiz uygulamalarda temel görevi gören ölçeklenebilirlik, yüksek kullanılabilirlik ve yüksek verimli bilgi işleme (HTC) desteği sunan, dünyanın en büyük blok zinciri tabanlı işletim sistemlerinden biridir. Ayrıca yenilikçi, eklenebilir bir akıllı sözleşme platformu aracılığıyla Ethereum akıllı sözleşmeleri için daha verimli uyumluluk sağlar. 24 Temmuz 2018'den bu yana TRON, San Francisco merkezli bir internet teknolojisi şirketi olan BitTorrent Inc.'yi satın aldı. Verimli bir şekilde ölçeklenen, zekayı uç noktada tutan, içerik üreticilerine içeriklerini kontrol imkanı sunarak tüketicilerine uygun dağıtık teknolojiler tasarlar. Her ay 170 milyondan fazla kişi BitTorrent Inc. tarafından geliştirilen ürünleri kullanıyor. Protokolleri, günlük olarak dünyanın internet trafiğinin %40'ını taşır. Güncel olarak TRON, 100 milyondan fazla kullanıcısı olan dünyanın en büyük blok zincir tabanlı işletim sistemlerinden biridir.

, MEXC'de listelenmiştir. Artık, bu tokenleri platformumuzdan kolaylıkla satın alabilir, elde tutabilir ve stake edebilirsiniz! Bu token hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen dijital varlık giriş sayfasını ziyaret edin.



Ayrıca:

- stake kullanılabilirliğini kontrol edebilirsiniz.

- Blogumuzdaysa, hakkındaki incelemeleri ve analizleri okuyabilirsiniz.

() Satın Alma

nasıl satın alacağınızı öğrenmek ister misiniz? Satın almak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Bu bağlantıdaki adımları takip ederek kolayca MEXC'de satın alabilirsiniz.

Kaynağı

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.