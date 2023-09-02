Çekim Ayarları Nasıl Yapılır





Kripto para alanındaki güvenlik sorunları hem platformlar hem de kullanıcılar için her zaman endişe kaynağı olmuştur. Mt. Gox olayının etkisi henüz kaybolmamışken, kripto hırsızlığı vakaları ortaya çıkmaya devam ediyor. MEXC, kullanıcı varlıklarını korumak için sizlere iki faktörlü kimlik doğrulaması (2FA) ve gelişmiş güvenlik ayarları sağlar.





Para çekme işlemini başlatırken e-posta doğrulama kodunu, mobil doğrulama kodunu ve Google Authenticator kodunu girmeniz gerekir. Bunların tümü iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) çerçevesindeki güvenlik önlemleridir. Hesabınızın güvenliğini sağlamak için iki faktörlü kimlik doğrulama türlerinden birini etkinleştirmeniz önerilir. Google Authenticator'ın nasıl kurulacağını öğrenmek isterseniz " Google Authenticator'ı Bağlama " başlıklı içeriğe göz atabilirsiniz.





Gelişmiş güvenlik ayarlarından, kişisel varlıklarınızın güvenliğini sağlamak için para çekme işlemlerini yapılandırabilirsiniz.











MEXC websitesinde oturum açın, ana sayfanın sağ üst köşesindeki profil simgesine tıklayın ve [Güvenlik] seçeneğine tıklayın. Sayfayı aşağı kaydırarak "Gelişmiş Güvenlik" bölümünden "Çekim Ayarları" seçeneğini bulun.







Çekim ayarları iki bölüme ayrılmıştır: "Hızlı Çekim" ve "Çekim Beyaz Listesi".













"Hızlı Çekim" seçeneğinin sağ tarafındaki butona tıklayın ve doğrulama olmadan tek seferlik çekim limitini seçin. Burada örnek olarak 500 USDT kullanılmıştır. [Onayla] seçeneğine tıklayın.









Güvenlik doğrulama bilgilerini doldurun ve Hızlı Çekimi etkinleştirmek için [Onayla] seçeneğine tıklayın.





Doğrulamanın kişisel olarak yapılandırdığınız iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) ayarlarına dayalı olacağını lütfen unutmayın. Resimde hem e-posta doğrulaması hem de Google Authenticator doğrulama yöntemleri gösterilmektedir.









Hızlı Çekimi etkinleştirdikten sonra, para çekme tutarınız 500 USDT'nin altında olduğunda artık iki faktörlü kimlik doğrulaması (2FA) gerekmeyecek ve para çekme işlemi doğrudan tamamlanacaktır.









Çekim Beyaz Listesini etkinleştirmeden önce istediğiniz herhangi bir adrese para çekebilirsiniz. Etkinleştirildiğinde yalnızca beyaz listenizdeki adreslere para çekebilirsiniz.





Sık kullanılan para çekme adresi ayarları sayfasına gitmek için [Çekim Adresleri/Kişileri - Adres Yönetimi] seçeneğine tıklayın. [Çekim Adresi Ekle] seçeneğine tıklayın. Kripto, Ağ Türü, Çekim Adresi ve Adres Etiketleri bilgilerini girin ve ardından [Onayla] seçeneğine tıklayın.









Güvenlik doğrulaması bilgilerini doldurun ve çekim adresinin eklenmesini tamamlamak için [Onayla] seçeneğine tıklayın. Benzer şekilde, doğrulama kişisel olarak yapılandırdığınız iki faktörlü kimlik doğrulaması (2FA) ayarlarına dayalı olacaktır.









Uygulamada sol üst köşedeki profil simgesine dokunun ve [Güvenlik] seçeneğini seçin. Ardından sayfanın en altına gidin ve [Çekim Ayarları] seçeneğini seçin.













"Beyaz Liste"nin sağ tarafındaki butona dokunun, iki faktörlü kimlik doğrulama için doğrulama kodunu girin; beyaz liste özelliği etkinleştirilecektir. Etkinleştirildiğinde yalnızca beyaz listedeki adreslere para çekebilirsiniz, diğer adreslere para çekme işlemi mümkün olmayacaktır.





Beyaz listede herhangi bir adresiniz yoksa, beyaz liste adreslerini ekleme sayfasına girmek için aşağıdaki [Çekim Adresi] seçeneğine dokunun.





[Adres Ekle] seçeneğine dokunun ve eklemek istediğiniz kripto para birimini seçin. Bu örnekte MX kullanılmıştır. Kripto, Adres, Ağ bilgilerini girin. Ardından "Beyaz Listeye Ekle" seçeneğinin yanındaki kutucuğu işaretleyin ve tamamlamak için [Onayla] seçeneğine dokunun.













"Hızlı Çekim" seçeneğinin sağ tarafındaki butona dokunun. Doğrulama olmadan tek seferlik para çekme limitini seçin. [Onayla] seçeneğine dokunun. İki faktörlü kimlik doğrulaması için doğrulama kodunu girin. Hızlı Çekim özelliği etkinleştirilecektir. Aşağıdaki resimde doğrulama olmadan tek seferlik çekim limitinin 500 USDT olarak ayarlanması gösterilmiştir.





Hızlı Çekim özelliği etkinleştirildiğinde, artık 500 USDT'nin altındaki para çekme işlemleri için doğrulama gerekmeyecektir. Bu özellik, hızlı para çekme olanağı sağlar.













Sık sık para çekiyorsanız çekim ayarları verimliliğinizi artırabilir ve varlıklarınızı etkili bir şekilde koruyabilir.





Hızlı Çekim özelliği, 2FA gerektirmeden belirli bir fon aralığı dahilinde para çekme işlemini hızlı bir şekilde tamamlamanızı sağlar. Çekim Beyaz Listesinin kullanımıyla birleştirildiğinde, sık kullanılan adreslere, bu adresleri her seferinde kopyalamaya gerek kalmadan hızlı bir şekilde çekim yapabilirsiniz. Bu adresleri yalnızca beyaz listeyi ayarlarken etiketlemeniz gerekir.





Pratik kullanım senaryolarında, uzun vadeli yatırım yapma alışkanlığınız varsa, yatırım yaptığınız tokenleri MEXC platformunda satın alabilir ve ardından Beyaz Liste özelliğini kullanarak çeşitli cüzdan adreslerine hızlı bir şekilde para çekebilirsiniz. Ortak çalışanlara maaş ödemek gibi belirli adreslere sık sık küçük transferler yapıyorsanız Hızlı Çekim özelliğini kullanmak da verimliliğinizi artırabilir.



