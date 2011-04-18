mexc
PiyasaKripto AlAl-SatmexcVadeli İşlemlerKazanmexcETF2022 WCFC
Mobile
Benzersiz Alım Satım Deneyimi İçin MEXC Uygulamasını İndirin
İndiremiyor musunuz?
Windows İstemcisiDaha fazla
TürkçeUSD
Ripple
XRP/USDT
0.38642-2.82%
$0.00
24 sa En Yüksek
0.39803
24 sa En Düşük
0.38409
24 sa Hacim (XRP)
36.04M
24 sa Hacim (USDT)
14.14M
24 sa En Yüksek
0.39803
24 sa En Düşük
0.38409
24 sa Hacim (XRP)
36.04M
24 sa Hacim (USDT)
14.14M
Mum Grafiği
Token Bilgisi
Temel
TradingView
Derinlik
Loading..
XRP
"Ripple, Ripple ağının tamamında dolaşımı olan Ripple ağının temel para birimidir. Toplam arzı 100 milyardır ve işlem sayısı arttıkça arzı giderek azalmaktadır. Ripple'ın işletme şirketi Ripple Labs'tır(eski adıyla OpenCoin). Ripple para birimi, ripple sistemindeki tek ortak para birimidir. Sistemdeki diğer kripto birimlerinden farklıdır. Örneğin, CNY ve USD, ağ geçitlerinde paraya çevrilemez. Başka bir ifadeyle, A ağ geçidi tarafından verilen CNY, B ağ geçidinde değil, yalnızca A ağ geçidinde nakde çevrilebilir. Aksi durumlarda, ripple sisteminde bekleyen emir yoluyla, CNY'yi B ağ geçidinde dönüştürmeniz gerekir. Ripple'nin böyle bir sınırlaması bulunmamaktadır. Ripple sistemi evrenseldir. Ripple (XRP), Bitcoin ile aynı şekilde, matematik ve kriptografiye dayalı dijital bir para birimidir. Gerçek anlamda kullanılmayan Bitcoin'den farklılığıysa, XRP'nin Ripple sisteminde bağlantı rolü oynaması ve güvenlik garantisi işlevine sahip olmasıdır. Güvenlik garantisi vazgeçilmez bir işlevdir ve bu protokole katılan ağ geçidinin az miktarda XRP'ye sahip olması gerekir."
Genel Bakış
Kripto Adı
XRP
Çıkış Zamanı
2011-04-18 00:00:00
İlgili Bağlantılar
Çıkış Fiyatı
0.005874 USDT
Maksimum Arz
100,000,000,000
Emir Defteri
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Fiyat(USDT)

(XRP)

(USDT)

0.38642$0.00
Piyasa İşlemleri
Miktar(XRP)
Fiyat(USDT)
Miktar(XRP)
Tarih
Spot
5X-X Vadeli İşlemler
ETF
Grid Alım Satım
Transfer
Alım birimi
USD
XRP Al
XRP Sat
Limit
Piyasa
Kullanılabilir -- USDT
Yatırma
FiyatUSDT
MiktarXRP
ToplamUSDT
Kullanılabilir -- XRP
Yatırma
FiyatUSDT
MiktarXRP
ToplamUSDT
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Açık Pozisyonlar (0)
İşlem Çifti
Tarih
Tip
Yön
Tümü
Al
Sat
Fiyat
Miktar
Tamamlandı
Toplam
Tetikleme Koşulu
Tümünü iptal et
Tümü
Limit Emir
Stop-limit
Yalnızca yayınla
API Belgeleri
API Belgeleri
Sosyal Medya
Talep Gönder
Talep Gönder
Çevrimiçi Müşteri Hizmetleri
Çevrimiçi Müşteri Hizmetleri

© 2022 MEXC.COM

MEXC Global
MEXC, Kaliteli Kriptoların İlk Durağı
Hakkımızda
Hakkında
Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası
Risk Bildirimi
Akademi
Duyurular
Uygulama Yayıncısı
MEXC Blog
Ürünler
Launchpad
Kickstarter
MX-Defi
Hizmet
MEXC Global'i İndir
Komisyonlar
VIP Ayrıcalıkları
Referans Programı
Ajanslık Programı
MEXC Pioneer
Listeleme Başvurusu
OTC Satıcılık Başvurusu
Destek
Kurumsal Hizmetler
API Belgeleri
MEXC Doğrulama
Emniyet Teşkilatı Talepleri
Yardım Merkezi
İş Birliği (İ̇şletmeler)
İş Birliği (Kurumsal)
Medya Merkezi
Talep Gönder
Geri Bildirim ve Öneriler
Ürün Tavsiyesi
Nasıl Satın Alınır
Kripto Bilgileri
Kripto Fiyatı
Topluluk

© 2022 MEXC.COM