Sui, dijital varlık mülkiyetini hızlı, özel, güvenli ve herkes için erişilebilir kılmak için aşağıdan yukarıya tasarlanmış, türünün ilk örneği bir Katman 1 blok zinciri ve akıllı sözleşme platformudur. Move programlama dilini temel alan nesne merkezli modeli, paralel yürütme, saniyenin altında kesinlik ve zengin zincir üstü varlıklar sağlar. Yatay olarak ölçeklenebilir işleme ve depolama ile Sui, düşük maliyet ve rakipsiz hız ile çok çeşitli uygulamaları destekler. Sui, blok zincirinde adım işlevli bir ilerleme ve içerik üreticilerin ve geliştiricilerin kaliteli, kullanıcı dostu deneyimler oluşturabilecekleri bir platformdur.