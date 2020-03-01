Hive, temel ademi merkeziyet fikriyle Mart 2020'de başlatılan grafen tabanlı bir sosyal blok zinciridir. Hive'ın ana satış noktaları, gerçek ademi merkeziyetçiliği, hızı ve ölçeklenebilirliğidir. Diğer dikkate değer özellikler arasında, piyasada kullanıcı kabulü için en düşük engele sahip olması, hızlandırılmış güvenlik, entegre belirteç dağıtımı ve yaklaşmakta olan Smart Media Token entegrasyonu yer alıyor. Açık kaynak geliştirmeden sosyal oyunlara kadar çok çeşitli alanlarda yenilikçi projeler için ideal bir şantiyedir. Hive, dApp geliştirme için tercih edilen blok zinciri olmayı hedefliyor.